Вторая волна близко: врач предупредил о грядущем пике активности клещей Доцент РУДН Вознесенский предупредил о второй волне активности клещей в России

Москва3 авг Вести.Вероятность второй волны активности клещей в России в этом году очень высока. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он отметил, что вторая волна будет менее активная, чем в весенний период.

Вторая волна будет, скорее всего, и вероятность этого довольно-таки высокая, но она будет менее активная, чем весенняя волна… Подрастают молодые клещи, они еще довольно-таки маленькие, менее активные, но тем не менее они будут. Сейчас у нас начало августа, жарко, леса еще сухие, и активность клещей невысока. А дальше у нас будет комфортная температура не только для человека, но и для клещей, для их активности - 15-20 градусов и повышенная влажность. Поэтому риски сохраняются, хоть они и меньше сказал Вознесенский

Эксперт напомнил: направляясь в лес, необходимо надевать закрытую одежду и использовать средства, которые отпугивают членистоногих кровососущих насекомых.

После возвращения обязательно проверить себя и друг друга. Особенно в складочках кожи, где могло произойти присасывание клеща. А если же все-таки мы обнаружили присосавшегося клеща, его нужно незамедлительно достать. Но если вы не умеете этого делать, лучше обратиться в травмпункт добавил он

Если клещ все же оказался на коже, отметил Вознесенский, его необходимо отправить в лабораторию.

Ранее профессор Мурад Шахмарданов назвал регионы, с высоким риском заражения вирусов клещевого энцефалита.