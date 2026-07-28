Москва28 июл Вести.В России фиксируется серьезный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. О том, как обезопасить себя и своих близких, в интервью информационной службе "Вести" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, в 2025 году зарегистрировано более 37 тысяч случаев заболеваний, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. При этом 97% заболевших – дети младше 17 лет. Инфекционист отметил, что заболевание имеет летне-осеннюю сезонность и может протекать как в легкой форме, так и с тяжелыми поражениями внутренних органов и нервной системы.

Основной акцент, мне кажется, должен быть на то, чтобы предотвратить все эти случаи заболевания. Именно профилактика инфекционных заболеваний – это самое основное, что есть в инфекционных болезнях на сегодняшний день. Поэтому тут основные меры и родителей, и персонала должны быть направлены на то, чтобы обеспечить такой режим, при котором заражение невозможно. На самом деле сделать это не так сложно, просто нужно все вещи по санитарно-эпидемиологической работе выполнять добросовестно, а не спустя рукава сказал Вознесенский

Он дал несколько советов, как сократить риск заболевания энтеровирусом.

Первое, самое главное – это то, что с детьми нужно разговаривать. Ребенку любого возраста можно объяснить очень простое правило, что руки нужно мыть как минимум в двух случаях: после посещения туалета и перед приемом пищи. Второе – минимизировать то, как мы трогаем свое лицо и разные отверстия на лице грязными руками. Следующее – это все продукты, которые поступают, обязательно должны быть обработаны, дезинфицированы. Воду в бассейнах обязательно регулярно, несколько раз в день проверять на ее нормальные физико-химические параметры. Если в помещении не проводятся влажные уборки и проветривания, это тоже приводит к повышению риска заболеваний сообщил Вознесенский

Ранее доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец рассказала об опасных симптомах энтеровируса у детей, при которых следует обращаться к врачу.