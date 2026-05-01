Москва1 маяВести.В России в настоящее время, как обычно и бывает в этот период, распространены аденовирусы и риновирусы. Такое заявление сделал в комментарии НСН вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Аденовирусы имеют порядка 60-70 серотипов. У риновирусов — порядка 150-160 серотипов. Вместе - больше 200 этих вирусов. Они сейчас заражают и, скорее всего, превалируютотметил вирусолог
Альштейн добавил, что зачастую эти вирусы не вызывают тяжелых заболеваний. По его словам, не существует вакцин и специального лечения от данных вирусов, но остановить рост заболеваемости можно с помощью тщательного мытья рук, проветривания помещений, а при появлении симптомов - сокращения посещений общественных мест.
Кроме того, Альштейн уточнил, что ситуация с ОРВИ в целом по стране остается благополучной, пик заболеваемости был в декабре-январе. По его данным, гриппа практически нет, также очень мало случаев коронавируса. Вирусолог уточнил, что по штамму "Стратус" очень низкая заболеваемость.
Аденовирусы - вирусы, которые вызывают острые инфекционные заболевания дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани (миндалин, лимфоузлов).
Риновирусы - это вирусы, которые поражают слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вызывая иммунный ответ на воспаление в виде насморка, кашля и других симптомов обычной простуды.
Ранее биолог, академик РАН Петр Чумаков рассказал, можно ли создать вирус, атакующий конкретную этногруппу.