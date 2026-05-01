Вирусолог Альтштейн перечислил вирусы, циркулирующие в России Вирусолог Альштейн сообщил о циркулирующих в России адено- и риновирусах

Москва1 мая Вести.В России в настоящее время, как обычно и бывает в этот период, распространены аденовирусы и риновирусы. Такое заявление сделал в комментарии НСН вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Аденовирусы имеют порядка 60-70 серотипов. У риновирусов — порядка 150-160 серотипов. Вместе - больше 200 этих вирусов. Они сейчас заражают и, скорее всего, превалируют отметил вирусолог

Альштейн добавил, что зачастую эти вирусы не вызывают тяжелых заболеваний. По его словам, не существует вакцин и специального лечения от данных вирусов, но остановить рост заболеваемости можно с помощью тщательного мытья рук, проветривания помещений, а при появлении симптомов - сокращения посещений общественных мест.

Кроме того, Альштейн уточнил, что ситуация с ОРВИ в целом по стране остается благополучной, пик заболеваемости был в декабре-январе. По его данным, гриппа практически нет, также очень мало случаев коронавируса. Вирусолог уточнил, что по штамму "Стратус" очень низкая заболеваемость.

Аденовирусы - вирусы, которые вызывают острые инфекционные заболевания дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани (миндалин, лимфоузлов).

Риновирусы - это вирусы, которые поражают слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вызывая иммунный ответ на воспаление в виде насморка, кашля и других симптомов обычной простуды.

Ранее биолог, академик РАН Петр Чумаков рассказал, можно ли создать вирус, атакующий конкретную этногруппу.