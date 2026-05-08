Москва8 мая Вести.Основным, а возможно, и единственным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

В разговоре с РИА Новости вирусолог подчеркнул, что это вид грызунов никогда не встречался на территории России, поэтому распространение опасной инфекции в стране маловероятно.

Распространение вируса Андес, вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром (заболевание, поражающее легкие и сердечно-сосудистую систему), в России маловероятно… У нас пока этих хомячков нет и не было сказал ученый

По его словам, хантавирус, который встречается в России, вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую переносят обычные грызуны. Этот вид вируса традиционно распространен в регионах Поволжья и Урала.

Альтштейн также отметил, что даже в случае возможного завоза вируса Андес в РФ инфекция все равно не получит распространения.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус Андес подтвержден у восьми человек на лайнере в Атлантике. Трое заболевших скончались. По данным ВОЗ, ключевую роль в спасении пациентов играют раннее обнаружение вируса и своевременное поддерживающее лечение.