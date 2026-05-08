ВОЗ: уровень смертности во время прошлых пандемий хантавируса был высоким

ВОЗ сообщила о высокой смертности предыдущих эпидемий хантавируса ВОЗ: уровень смертности во время прошлых пандемий хантавируса был высоким

Москва8 мая Вести.Количество летальных исходов от хантавируса во время предыдущих эпидемий было значительным.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд, чьи слова передает РИА Новости.

По ее информации, ключевую роль играют раннее обнаружение вируса и поддерживающее лечение.

Леганд рассказала, что ВОЗ находится в контакте со всеми странами, граждане которых присутствовали на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Среди них – 149 человек, включая одного россиянина.

Заболевание выявили у семерых туристов, трое из них умерли, заключается в публикации.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует риск обнаружения новых случаев инфицирования хантавирусом.