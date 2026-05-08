Москва8 маяВести.Количество летальных исходов от хантавируса во время предыдущих эпидемий было значительным.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд, чьи слова передает РИА Новости.

По ее информации, ключевую роль играют раннее обнаружение вируса и поддерживающее лечение.

Леганд рассказала, что ВОЗ находится в контакте со всеми странами, граждане которых присутствовали на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Среди них – 149 человек, включая одного россиянина.

Заболевание выявили у семерых туристов, трое из них умерли, заключается в публикации.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует риск обнаружения новых случаев инфицирования хантавирусом.