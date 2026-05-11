Москва11 мая Вести.Эвакуированным пассажирам судна MV Hondius, на котором случилась вспышка хантавируса, рекомендовано соблюдать 42-дневный карантин, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Гебрейесус уточнил, что ВОЗ дает рекомендации, но не навязывает их. Каждая страна имеет свои национальные протоколы и, оценивая риски, самостоятельно решает, какие меры следует принять.

Наши рекомендации однозначны: начиная с 10 мая - 42 дня активного наблюдения, [то есть] 42 дня карантина, причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома приводит ТАСС слова главы ВОЗ

После прибытия к Канарским островам с круизного лайнера MV Hondius эвакуированы 94 человека. Хантавирус выявлен у восьми человек.