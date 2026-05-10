Глава ВОЗ: потребуется 10 рейсов для эвакуации людей с лайнера с хантавирусом

Москва10 мая Вести.Десять авиарейсов потребуется для того, чтобы эвакуировать людей с лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что представители ВОЗ совместно с властями Испании сделают все, чтобы операция прошла успешно.

По нашим оценкам, их может быть около шести для стран Евросоюза и порядка четырех для государств, не входящих в ЕС рассказал глава ВОЗ

Между тем, как сообщает агентство France-Presse, глава ВОЗ лично прибыл на Тенерифе, чтобы проконтролировать эвакуацию пассажиров с круизного лайнера.

Ранее представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд заявила, что количество летальных исходов от хантавируса во время предыдущих эпидемий было значительным. Он подчеркнул, что ключевую роль играет раннее обнаружение вируса и поддерживающее лечение.