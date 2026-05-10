ВОЗ: люди могут преувеличивать риск заражения хантавирусом

Москва10 мая Вести.Ажиотаж вокруг вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius заставляет людей переоценивать риски. Об этом заявила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она подчеркнула, что риск заражения вирусом остается низким как для жителей Канарских островов, так и для населения в целом.

Поэтому нам необходимо продолжать учитывать контекст, поскольку из-за всего внимания, которое сейчас уделяется этому вопросу, люди могут думать, что риск возрастает. Это не так заявила Ван Керкхове во время выступления, посвященного вспышке хантавируса

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что хантавирус не похож на COVID-19. При этом он лично прибыл на Тенерифе, чтобы следить за эвакуацией пассажиров с лайнера.