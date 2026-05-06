Глава ВОЗ не считает ситуацию с хантавирусом схожей с началом пандемии COVID-19

В ВОЗ сравнили вспышку хантавируса с началом пандемии COVID-19 Глава ВОЗ не считает ситуацию с хантавирусом схожей с началом пандемии COVID-19

Москва6 мая Вести.Ситуация со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius не похожа на ранние этапы развития пандемии коронавируса. Такое мнение высказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, его слова приводит Agence France-Presse.

Он отметил, что в настоящий момент риск распространения этого вируса по всему миру низкий.

Генеральный директор ВОЗ… не считает, что ситуация, возникшая в результате вспышки хантавируса на круизном судне, похожа на ранние этапы пандемии COVID-19 следует из публикации

Вспышка заболевания хантавирусом (группа вирусов, передающихся человеку от грызунов) произошла на круизном лайнере MV Hondius, который выполнял рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Всего на борту находились 170 пассажиров и 71 член команды. Среди них был один гражданин России. По последним данным ВОЗ, число заражений хантавирусом увеличилось до 8.