Москва22 мая Вести.Риск заражения хантавирусом в мировом масштабе остается низким, ответили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на запрос РИА Новости.

По словам генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Гебрейесуса, по состоянию на 19 мая 2026 года зарегистрированы 11 случаев заболевания, включая три случая со смертельным исходом. Со 2 мая, когда ВОЗ впервые узнала о возникновении очага заболевания, смертельных случаев не зарегистрировано пояснили в российском офисе ВОЗ

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на голландском круизном судне MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Трое человек скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали, после чего судно направилось в Роттердам.