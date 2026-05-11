Стало известно, какова вероятность распространения хантавируса в Европе Еврокомиссия: риск распространения хантавируса в Европе оценивается как низкий

Москва11 мая Вести.Риск распространения хантавируса в Европе, главным переносчиком которого являются грызуны, оценивается как низкий. Как пишет ТАСС, такое заявление сделала представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе.

На основании последних оценок Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ. - Прим. ред.) риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, оценивается как низкий сказала она

Хрцинова уточнила, что Европейский союз "активировал механизм гражданской обороны" для безопасной эвакуации людей с круизного лайнера MV Hondius.

В начале мая на круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка заражения хантавирусом, что вызвало общественный резонанс. Заболевание подтвердилось у 9 человек, при этом три человека скончались. Умершие – граждане Нидерландов и Германии.

Хантавирус – опасная инфекция, которая передается человеку преимущественно от грызунов, главным образом при вдыхании запаха выделений. В группу риска входят пожилые люди, дети и имеющие хронические заболевания.

Штамм хантавируса "Андес" – подтип, который может привести к поражению сердца и почек. В ВОЗ сообщили, что все случаи заболевания на судне вызваны штаммом "Андес", который, в отличие от других подтипов, передается от человека к человеку. Тем не менее, в ВОЗ считают, что это не приведет к новой пандемии.