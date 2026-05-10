К Тенерифе прибыло судно MV Hondius с инфицированными хантавирусом пассажирами

Москва10 мая Вести.Круизное судно MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыло к испанскому острову Тенерифе (Канарские острова). Об этом говорят данные портала движения судов VesselFinder.

Пассажиры останутся на судне до прибытия репатриационных рейсов. Сотрудники Министерства обороны Испании должны перевезти 14 подданных королевства, находящихся на борту, с Канарских островов в больницу в Мадриде, где их ждет карантин. По всей вероятности, первыми покинут судно именно они.

Для эвакуации людей с лайнера властями Испании разработан специальный протокол. Чиновники заверили, что прибытие MV Hondius к берегам Канарских островов не несет риска для местного населения.

После завершения процесса эвакуации судно примерно с 30 членами экипажа отправится в Нидерланды на дезинфекцию.

На сегодняшний день на судне хантавирус выявлен у восьми человек. Трое пассажиров скончались, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Пассажирам запрещено покидать свои каюты для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, передает ТАСС.

Инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель, что не позволяет оперативно выявлять новые случаи.

Ранее президент Канарских островов Фернандо Клавихо распорядился не разрешать круизному лайнеру MV Hondius вставать на якорь, пока не будет гарантировано, что все пассажиры смогут покинуть Тенерифе 10 мая.