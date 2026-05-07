Двух зараженных хантавирусом с борта MV Hondius доставили в Нидерланды

В Нидерланды доставлены два человека с MV Hondius, зараженные хантавирусом Двух зараженных хантавирусом с борта MV Hondius доставили в Нидерланды

Москва7 мая Вести.Медицинский самолет доставил в Нидерланды двух пассажиров с хантавирусом, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщила компания Oceanwide Expeditions.

Подчеркивается, что специализированные медицинские бригады приняли доставленных пассажиров.

Первый из двух медицинских самолетов, перевозивших сегодня двух из трех человек, доставленных с судна MV Hondius, приземлился в Нидерландах говорится в пресс-релизе

В компании также отметили, что судно покинуло Кабо-Верде и направляется в сторону Канарских островов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число пассажиров лайнера, у которых выявлен хантавирус, увеличилось до восьми.

Заведующий инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управления делами Президента России Георгий Сапронов рассказал ИС "Вести", что вирус передается человеку от испражнений грызунов. По его словам, пассажиры круизного лайнера могли заразиться воздушно-пылевым путем.