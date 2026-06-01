Специалисты завершили дезинфекцию лайнера, где произошла вспышка хантавируса Завершена дезинфекция лайнера Hondius, где произошла вспышка хантавируса

Москва1 июн Вести.Дезинфекция круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, завершена в Роттердаме. Об этом говорится в заявлении нидерландской компании Oceanwide Expeditions, которая владеет судном.

Отмечается, что сотрудники нидерландского управления по здравоохранению разрешили судну вернуться к полноценной эксплуатации.

Компания Oceanwide Expeditions подтверждает, что запланированная глубокая очистка и дезинфекция судна MV Hondius завершены в Роттердаме говорится в сообщении

Кроме того, корабль пройдет ежегодный осмотр и плановое техническое обслуживание, после чего отправится в норвежский населенный пункт Лонгйир на Шпицбергене. Уточняется, что лайнер готовится к первому рейсу в арктическом сезоне, который стартует 13 июня.

Вспышка хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. После этого оно направилось в Роттердам.

В российском офисе Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск заражения хантавирусом в мировом масштабе остается низким.