Испания завершила эвакуацию и отпустила судно MV Hondius, где найден хантавирус Минздрав Испании: MV Hondius с хантавирусом покинул Тенерифе после эвакуации

Москва11 мая Вести.Круизный лайнер MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку хантавируса, отбыл из порта на испанском острове Тенерифе по завершении эвакуации большинства пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Инцидент с опасным хантавирусом произошел на нидерландском судне, которое направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев инфекции, в результате которой скончались трое человек.

Миссия выполнена. Мы только что успешно завершили операцию… Судно, как вы сами можете видеть, только что вышло из порта заявила Гарсия журналистам

Ранее испанское министерство здравоохранения отметило, что из-за неблагоприятной погоды лайнер временно пришвартовали в Тенерифе для безопасной высадки людей. Судно прибыло на остров после остановки у Кабо-Верде. Власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. Пассажиры пробудут на карантине 42 дня. Теперь MV Hondius следует в Нидерланды для проведения дезинфекции.