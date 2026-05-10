Москва10 маяВести.Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что 94 человека эвакуированы с круизного лайнера MV Hondius, который прибыл к Канарским островам.
Она подчеркнула, что эвакуация с судна, на котором произошла вспышка хантавируса, проходит успешно.
Накануне первая группа пассажиров лайнера сошла на Канарах. Минздрав королевства сообщил об отправке в мадридский госпиталь первого самолета с 14 испанскими пассажирами.