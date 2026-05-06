Круизный лайнер со вспышкой хантавируса продолжит путь к Канарам Минздрав Испании: судно со вспышкой хантавируса продолжит путь к Канарам

Москва6 мая Вести.Круизное судно MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка хантавируса, продолжит путь к Канарским островам. Ожидается, что лайнер прибудет в пункт назначения к концу этой недели, сообщил Минздрав Испании.

В настоящий момент судно находится на якорной стоянке у входа в порт столицы Кабо-Верде — города Прая. Эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) изучают ситуацию на борту, чтобы определить, кто из пассажиров нуждается в срочной госпитализации в Кабо-Верде.

Остальные пассажиры продолжат путь в направлении Канарских островов, куда, как ожидается, прибудут через три-четыре дня. Конкретный порт пока не определен говорится в сообщении испанского Минздрава

В ведомстве уточнили, что по прибытии экипаж и пассажиры будут обследованы, получат необходимую помощь и будут доставлены в свои страны.

В Мадриде пояснили, что испанское правительство приняло такое решение по запросу Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, по просьбе властей Нидерландов, под чьим флагом зарегистрирован MV Hondius, тяжело больной врач с судна будет немедленно эвакуирован и доставлен на Канарские острова.

Хантавирусы — семейство вирусов, поражающих в основном мелких млекопитающих, но способных передаваться человеку. В тяжелых случаях инфекция вызывает поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.

Ранее число заразившихся хантавирусом на судне выросло до семи. Трое пассажиров скончались, еще один заболевший находится в критическом состоянии. Пассажирам предписано оставаться в каютах однако инкубационный период вируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.