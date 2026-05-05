Выросло число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере ВОЗ: число случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере выросло до 7

Москва5 мая Вести.Число случаев заражения хантавирусом (группа вирусов, передающихся человеку от грызунов) на круизном лайнере MV Hondius, выполнявшем рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, выросло до семи. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, была зафиксирована на борту MV Hondius во время перехода судна через Атлантику.

Выявлено семь случаев заболевания (два лабораторно подтвержденных случая хантавирусной инфекции и пять подозреваемых случаев), в том числе три летальных исхода, один пациент в критическом состоянии и три человека с легкими симптомами говорится в заявлении ВОЗ

По данным СМИ, всего на борту лайнера находились 170 пассажиров и 71 член команды. Среди них был один россиянин.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что держит на контроле ситуацию с сообщениями о хантавирусе на MV Hondius, и подчеркнул, что в России существуют тест-системы на хантавирус.