Москва6 мая Вести.Пассажиры и экипаж круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, заразились вирусом воздушно-пылевым путем. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заведующий инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управления делами Президента России Георгий Сапронов.

По его словам, хантавирус передается человеку от испражнений грызунов, а его передача от человека к человеку происходит только в редких случаях.

Это означает, что на этом судне есть какие-то мыши либо крысы, которые попали туда каким-то путем. И в соответствии с этим люди проконтактировали с испражнениями этих мышей либо крыс и воздушно-пылевым путем заразились. Передача от человека к человеку – ну, только там один подтип вируса, да, условно, может в редких случаях передаваться. Но в большинстве случаев вирус является незаразным от человека к человеку заявил Сапронов

Ранее сообщалось об увеличении количества случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius до семи.