Sun: хантавирус выявили у француза, которого не было на лайнере MV Hondius

Смертельный хантавирус нашли у француза, которого не было на зараженном лайнере Sun: хантавирус выявили у француза, которого не было на лайнере MV Hondius

Москва7 мая Вести.В Европе госпитализирован гражданин Франции с подтвержденным хантавирусом. При этом его не было на борту круизного лайнера MV Hondius, где ранее произошла вспышка заболевания. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, мужчина мог подхватить вирус не на судне, а в самолете от одной из попутчиц, которая была пассажиркой лайнера. Сейчас врачи пытаются восстановить все ее контакты, чтобы выявить возможных зараженных.

Вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, была зафиксирована на борту MV Hondius, выполнявшем рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Выявлено восемь случаев заболевания, в том числе три летальных исхода.

По оценке академика РАН Сергея Нетесова, вероятность попадания в Россию хантавируса практически равна нулю.