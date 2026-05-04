Москва4 мая Вести.Вероятность попадания в Россию хантавируса, обнаруженного на круизном судне MV Hondius в Атлантическом океане, практически равна нулю. Об этом информационной службе "Вести" заявил доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии и профессор Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Эксперт отметил, что сообщений о присутствии на этом корабле российских граждан не поступало.

Во-вторых, сейчас поездки из Европы даже в Россию – они довольно редкие. Ну и сейчас я думаю, что все санитарно-эпидемиологические службы Голландии и других стран Европы – они очень насторожены и будут анализировать все абсолютно поступающие пробы. Вряд ли это будет делаться на корабле, это будет делаться в странах Африки, у которых он проплывает заявил Нетесов

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что следят за ситуацией с хантавирусом на круизном лайнере в Атлантическом океане.