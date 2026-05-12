Москва12 мая Вести.Опасность заразиться хантавирусом от зараженного человека ничтожна. Об этом ИС "Вести" заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он пояснил, что вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius возникла не из-за того, что пассажиры перезаражали друг друга.

Бояться нам не стоит начинать. Этот вирус [на лайнере] люди не передавали друг другу. Он, возможно, передается от человека к человеку, но с большим трудом при длительном контакте. Так что это мы можем исключить. Наиболее вероятный сценарий, хотя он, конечно, требует расследования, то, что эти люди сходили на берег и где-то через пыль подхватили данный вирус. Потому что магистральный путь [заражения] хантавирусом через пыль, при вдыхании пыли, которая содержит высохшие выделения крыс и мышей. Возможно также других грызунов пояснил профессор

По его словам, данное инфекционное заболевание в простонародье называется "болезнью пыльных дач".

Самое важное - то, что этот вирус от человека к человеку передается настолько трудно, что это можно исключить как опасность. Она ничтожная. Люди не будут заражать других, они вирус дальше не понесут. Хантавирусы давно есть на территории нашей страны - на юге, на Дальнем Востоке. Иногда хантовирусную инфекцию называют болезнью пыльных дач – там, где обитают грызуны, их выделения создают такую опасную пыль. В нашей стране регистрируется ежегодно много случаев хантовирусной инфекции. Людей лечат, поддерживают, большинство из них справляется отметил ученый

Он добавил, что если заболевшему вовремя оказана поддерживающая терапевтическая помощь, то опасных последствий для здоровья можно избежать с большой вероятностью.

Ранее появилась версия, что вариант хантавируса, из-за которого умерли три человека на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, может быть мутировавшим.