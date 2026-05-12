Доцент Компанец советует делать уборку на даче в маске для защиты от хантавируса

Москва12 мая Вести.В России можно заразиться хантавирусами, если вдохнуть пыль, которая образовалась в местах обитания мелких грызунов, поэтому весеннюю уборку на даче, а также в подвалах и на складах следует проводить в маске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Галину Компанец.

По ее словам, если есть понимание, что в подвалах и на складах могут быть крысы, то следует закрыть лицо маской.

После зимнего сезона обычно проводится уборка на дачах, и тогда в доме тоже нужно закрывать лицо рассказала Компанец

Эксперт указала на необходимость избегать образования большого объема пыли в помещениях, делать влажную уборку.

Специалист подтвердила, что только в отношении одного из подтипов хантавируса – штамма "Андес" – есть доказательства того, что он может передаваться от человека к человеку. Носители других видов хантавируса – мелкие грызуны и насекомоядные, к примеру, кроты и летучие мыши.

Компанец отметила, что самые опасные для человека – хантавирусы, которых переносят мыши, полевки и крысы. С ее слов, опасность заражения - в тех местах обитания грызунов, где наблюдается повышенное образование пыли. Эксперт уточнила, что грызуны выделают вирусы с мочой и экскрементами, испражнения засыхают и с пылью оказываются в воздухе. Самый распространенный способ заражения человека – через дыхание, напомнила эксперт.

Кроме того, собеседница журналистов рассказала, что хантавирусы условно делятся на относящиеся к Старому Свету (включая те, которые есть в России) и к Новому Свету, где был выявлен штамм "Андес". Первые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а из-за вторых появляется более опасный хантавирусный легочный синдром.

Галина Компанец уточнила, что против обоих условных видов вакцины нет, но количество случаев инфицирования в России сравнительно невелико.

В начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius маршрута Аргентина - Кабо-Верде был зафиксирован всплеск инфицирования хантавирусом. Оказались заражены девять человек, трое скончались – семейная пара из Нидерландов и туристка из Германии. Пассажиров эвакуировали с судна у берегов Испании.