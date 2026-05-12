Москва12 мая Вести.Хантавирус на начальном этапе можно спутать с обычным гриппом в связи с длительным инкубационном периодом, поэтому главная опасность заболевания - в его "скрытности". Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на врача-инфекциониста Наталью Шведову.

Специалист напомнила, что хантавирусы – большое семейство вирусов, основные переносчики которых – мыши и крысы. Врач подтвердила, что для заражения человеку достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов – к примеру, во время весенней уборки на даче, в гараже или подвале. Кроме того, эксперт сообщила, что вирус можно подхватить, употребив в пищу продукты, по которым бегали грызуны.

Шведова сообщила, что в России и Европе хантавирусы чаще всего приводят к геморрагической лихорадке с почечным синдромом – тяжелому заболеванию, разрушающему сосуды и влияющему на почки.

Главная опасность вируса — в его скрытности. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом сообщила Наталья Шведова

По ее словам, среди симптомов – резкое повышение температуры, слабость и ломота в теле. Врач предупредила, что если принять заболевание за обычную простуду и вовремя не прийти к медикам, то уже через два дня состояние может стать критическим.

По данным Шведовой, смертность от данной лихорадки составляет 40%.

Врачи уточнила, что в России количество заболевших оценивается в тысячи. Так, по ее информации, в 2024-м было установлено примерно 3,4 тысячи случаев заболевания. Шведова подтвердила, что вакцины нет, а лечение ограничено.

Собеседница журналистов рекомендует защищать еду от грызунов, тщательно промывать фрукты и овощи, а в тех помещениях, где могли быть грызуны, надевать маску и тщательно мыть руки после уборки.

Ранее кандидат медицинских наук Галина Компанец предупредила, что штамм хантавируса "Андес" может передаваться от человека к человеку.