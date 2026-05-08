Москва8 мая Вести.Главным источником заражения хантавирусом для человека являются грызуны, заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

Представители ведомства объяснили, что основной путь инфицирования - вдыхание аэрозолей с вирусом, выделяемым с экскрементами, мочой и слюной зараженных животных.

Основным источником инфекции для человека являются грызуны. В природе резервуар хантавирусов – мелкие млекопитающие, в первую очередь полевые мыши, крысы и полевки говорится в сообщении

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что держит ситуацию с хантавирусом на контроле. Ведомство подчеркнуло, что эта группа заболеваний хорошо изучена, и напомнило, что данное заболевание не передается от человека к человеку.

Вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил, что основным и, возможно, единственным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок. В РФ, по его словам, этот грызун отсутствует. Встречающийся в России хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Его разносят грызуны, встречающиеся в Поволжье и на Урале.