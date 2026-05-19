Ученые рассказали о пике распространения хантавируса среди грызунов Роспотребнадзор: на лето выпадает пик распространения хантавируса среди грызунов

Москва19 мая Вести.Пик распространения хантавируса Андес среди грызунов часто приходится на лето.

Об этом говорится в научном обзоре Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

По информации ученых, основным переносчиком болезни является длиннохвостый рисовый хомячок. В Евразии вирус также переносят домовые мыши и рыжие полевки.

В документе отражено, что число инфицированных Андесом грызунов летом может достигать 60%, а осенью резко снижаться до 2%.

Ранее директор по вопросам общественного здравоохранения региона Роттердам-Рейнмонд Ивонн Ван Дуйнховен сообщила, что у членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, который прибыл в порт Роттердама для дезинфекции, пока не наблюдаются симптомы заражения хантавирусом.