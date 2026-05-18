В Нидерландах сообщили об отсутствии симптомов хантавируса у экипажа MV Hondius

Москва18 мая Вести.У членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, который прибыл в порт Роттердама для дезинфекции, пока не наблюдаются симптомы заражения хантавирусом. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила директор по вопросам общественного здравоохранения региона Роттердам-Рейнмонд Ивонн Ван Дуйнховен.

По ее словам, из всего многонационального экипажа лайнера в Нидерландах на весь период карантина останутся граждане Филиппин.

Поскольку в случае появления симптомов им потребуется специализированная медицинская помощь, а так как нет уверенности, что они смогут получить ее на Филиппинах, министерство здравоохранения приняло решение, что они могут оставаться здесь до конца карантина. Судно проинспектируют, экипаж сойдет на берег, наша команда медиков их осмотрит, узнает, нет ли жалоб. Все 25 членов команды пока бессимптомны, потом мы возьмем у них кровь и потом их переведут автобусами в мобильные домики рассказала она

Ранее капитан порта Роттердама сообщил, что к прибытию круизного лайнера была проделана большая работа.

18 мая круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама. Гавань смогла принять судно, так как она официально выполняет функцию карантинного порта в соответствии с Законом об общественном здравоохранении Нидерландов.