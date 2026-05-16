Посольство РФ в Нидерландах не получало обращений от россиянина с MV Hondius

Москва16 мая Вести.Посольство РФ в Нидерландах не получало обращений от россиянина, работающего на круизном лайнере MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, сообщили ТАСС в дипмиссии.

Никаких обращений от гражданина России, работающего на круизном лайнере MV Hondius, в наш адрес не поступало сообщили в посольстве

Там добавили, что при необходимости готовы оказать гражданину РФ помощь "в рамках компетенции посольства".

11 мая стало известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Среди заболевших три человека скончались – семейная пара из Нидерландов и гражданка Германии.

Согласно данным, опубликованным владеющей судном компанией Oceanvide Expeditions, среди членов экипажа судна оказался один россиянин.