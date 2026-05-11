Признаки хантавируса есть у двух американцев, эвакуируемых с лайнера MV Hondius

Москва11 мая Вести.Легкие симптомы хантавируса есть у одного из 17 граждан США, эвакуируемых с круизного лайнера, где зафиксирована вспышка заболевания, а ПЦР-тест на андский штамм вируса дал положительный результат еще у одного американца. Информацию об этом обнародовал минздрав США.

Согласно этой информации, эти двое граждан изолированы от остальных пассажиров. После возвращения в Соединенные Штаты они будут доставлены в медцентр в Небраске.

На нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем по маршруту Аргентина – Кабо-Верде, в начале мая возникла вспышка хантавируса. Было подтверждено семь случаев заболевания, трое заболевших - двое граждан Нидерландов и немец - умерли. 10 мая лайнер прибыл к острову Тенерифе Канарского архипелага.

Хантавирусы - это семейство вирусов, естественным резервуаром которых являются грызуны. Основной путь передачи вируса – аэрозольный. В группе риска – дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Симптомы совпадают с коронавирусом, гриппом и другими лихорадками, из-за чего его трудно сразу установить.