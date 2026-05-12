Москва12 мая Вести.Врач и ученый из США Стивен Куэй считает, что 19 мая может стать решающей датой для оценки возможного распространения хантавируса за пределы круизного лайнера MV Hondius. Об этом сообщает газета Telegraph.

В начале мая на круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка заражения хантавирусом. Заболевание подтвердилось у семи человек, при этом три человека скончались. Умершие – граждане Нидерландов и Германии.

На данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения среди людей вне судна, однако из-за длительного инкубационного периода (около трех недель) нельзя исключать появления новых случаев. По оценке Куэя, в среднем симптомы у заболевших после контакта с "нулевым пациентом" проявлялись примерно через 22 дня.

Исходя из этого, ученый предположил, что возможные случаи третьего поколения заражения, то есть у людей, контактировавших уже со вторично инфицированными, могут начать проявляться около 19 мая. Именно эта дата, по мнению Стивена Куэя, может стать решающей для понимания, произошло ли дальнейшее распространение вируса за пределы судна.

Хантавирусы - группа РНК-содержащих вирусов, естественным резервуаром которых являются грызуны. Название происходит от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые обнаружили зараженного вирусом грызуна. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек. Специфической противовирусной терапии нет. Основной путь заражения — воздушно-пылевой.