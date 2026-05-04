CNN: симптомы хантавируса выявили еще у трех пассажиров лайнера в Атлантике

Симптомы хантавируса выявлены еще у трех пассажиров круизного судна в Атлантике CNN: симптомы хантавируса выявили еще у трех пассажиров лайнера в Атлантике

Москва4 мая Вести.Симптомы хантавируса (группы вирусов, передающихся человеку от грызунов) найдены еще у трех пассажиров нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Об этом сообщает CNN.

Вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, была зафиксирована на борту MV Hondius во время перехода судна через Атлантику. Уже погибли три человека, еще один находится в критическом состоянии. При этом лабораторно подтвержден только один случай заражения хантавирусом.

По данным телеканала, всего на борту лайнера находились 170 пассажиров и 71 член команды.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что осведомлены о тяжелых случаях острого респираторного заболевания на борту MV Hondius.