Москва13 мая Вести.Ситуация с "нулевым пациентом" на борту нидерландского круизного судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, является классической. Об этом заявил главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с радио "Комсомольская правда".

По его данным, "нулевой пациент" – человек в возрасте примерно 70 лет, который до круиза принимал участие в орнитологической экспедиции, где мог быть инфицирован, о чем ранее писало издание New York Post. По мнению специалистов, заражение могло произойти именно во время экспедиции, так как там большое количество грызунов. Вместе с тем не исключается, что вспышка хантавируса могла возникнуть на лайнере из-за инфицированных продуктов. Но Чепурнов полагает, что вспышка возникла именно из-за передачи вируса от человека к другим людям.

По мнению ученого, хантавирус будет распространяться быстро и главным образом от человека к человеку.

Это классическая ситуация с нулевым пациентом. И если это так, то это самая напряженная ситуация, потому что тогда на подходе третья генерация передач, и тогда может быть очень плохо выразил мнение Чепурнов

В мае на нидерландском круизном лайнере MV Hondius возникла вспышка хантавируса. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Среди заболевших зафиксировано три летальных исхода. Умершие – семейная пара из Нидерландов и гражданка Германии. По информации из СМИ, теперь ключевая задача эпидемиологов - выяснить, были ли на лайнере другие источники заражения.

Хантавирус – группа вирусов, главным носителем которых являются грызуны. Человек может заразиться при вдыхании пыли с частицами выделений грызунов. Однако, как говорят эксперты, штамм "Андес" может передаваться от человека к человеку. Хантавирус может вызвать поражение почек, легких и сердца.