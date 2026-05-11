Москва11 маяВести.Тест на хантавирус оказался положительным у француженки, которая была на борту круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка данного заболевания. Заявление об этом сделала министр здравоохранения Франции Стефани Рист в эфире радиостанции France Inter.
10 мая с судна были эвакуированы пять французов. Самолет с гражданами Франции приземлился в аэропорту Ле Бурже.
Ее (француженки. – Прим. ред.) состояние ухудшилось ночью, и у нее положительный результат [теста] на хантавирусрассказал Рист
Она уточнила, что в настоящее время пациентка находится в больнице.
По сообщению Рист, у четырех других французов отрицательные результаты ПЦР-теста, но они также пребывают в стационаре.
В свою очередь издание Hromadske пишет, что в рамках частичной эвакуации судно покинет один гражданин Украины, вместе с тем на борту лайнера пока остаются четверо других украинцев в составе экипажа.
В начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius (маршрут Аргентина – Кабо-Верде) была установлена вспышка хантавируса, который передается человеку от зараженных грызунов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала о семи случаях заболевания на борту судна, трое заболевших скончались. Умершие – двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ.