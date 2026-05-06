Число заражений хантавирусом на круизном судне MV Hondius выросло до 8

ВОЗ сообщила о 8 случаях хантавируса на лайнере MV Hondius Число заражений хантавирусом на круизном судне MV Hondius выросло до 8

Москва6 мая Вести.Число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых выявлен хантавирус, увеличилось до восьми. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По данным организации, в нескольких случаях заражение уже подтверждено лабораторно.

По состоянию на 6 мая выявлено восемь случаев заболевания, причем в трех из них хантавирусная инфекция подтверждена лабораторными исследованиями говорится в заявлении ВОЗ

Организация продолжит взаимодействие с властями затронутых стран для оказания необходимой поддержки заболевшим и контактировавшим с ними лицам, а также пассажирам и членам экипажа. Меры направлены на обеспечение безопасности и предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

Ранее стало известно, что на MV Hondius подтвердили семь случаев заражения хантавирусом. Трое инфицированных скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР.

Круизный лайнер после стоянки в столице Кабо-Верде продолжит путь к Канарам.