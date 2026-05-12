Москва12 маяВести.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об 11 случаях заражения хантавирусом среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера MV Hondius.
На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом он уточнил, что у девяти пациентов лабораторно подтвержден хантавирус штамма "Андес", еще в двух случаях диагноз считается предполагаемым.
На данный момент зарегистрировано одиннадцать случаев заболевания, в том числе три летальных исходасказал Гебрейесус
Ранее американский ученый Стивен Куэй предположил, что 19 мая может стать решающей датой, когда станет понятно, насколько хантавирус распространился за пределы лайнера MV Hondius.