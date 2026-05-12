Глава ВОЗ заявил об 11 выявленных случаях хантавируса на лайнере MV Hondius

Москва12 мая Вести.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об 11 случаях заражения хантавирусом среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера MV Hondius.

На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом он уточнил, что у девяти пациентов лабораторно подтвержден хантавирус штамма "Андес", еще в двух случаях диагноз считается предполагаемым.

На данный момент зарегистрировано одиннадцать случаев заболевания, в том числе три летальных исхода сказал Гебрейесус

Ранее американский ученый Стивен Куэй предположил, что 19 мая может стать решающей датой, когда станет понятно, насколько хантавирус распространился за пределы лайнера MV Hondius.