Reuters: два новых случая заражения хантавирусом выявлены в Европе В Европе зафиксировали два новых случая подозрения на заражение хантавирусом

Москва10 мая Вести.В Европе выявили два предполагаемых случая заражения хантавирусом после вспышки инфекции на лайнере MV Hondius. Об этом сообщает агентство Reuters.

Первый инцидент зафиксирован в Испании, второй - на архипелаге Тристан-да-Кунья, входящем в состав британской заморской территории.

Последние сообщения касаются мужчины, заболевшего после схода с корабля, и женщины, заболевшей после того, как она сидела рядом с инфицированным пассажиром круизного лайнера в самолете говорится в материале

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что хантавирус не похож на COVID-19. При этом он подчеркнул, что озабоченность мировой общественности после вспышки вируса является "обоснованной".

В свою очередь, исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала, что риск заражения вирусом остается низким.