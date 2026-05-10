В Европе выявили два предполагаемых случая заражения хантавирусом после вспышки инфекции на лайнере MV Hondius. Об этом сообщает агентство Reuters.
Первый инцидент зафиксирован в Испании, второй - на архипелаге Тристан-да-Кунья, входящем в состав британской заморской территории.
Последние сообщения касаются мужчины, заболевшего после схода с корабля, и женщины, заболевшей после того, как она сидела рядом с инфицированным пассажиром круизного лайнера в самолетеговорится в материале
Между тем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что хантавирус не похож на COVID-19. При этом он подчеркнул, что озабоченность мировой общественности после вспышки вируса является "обоснованной".
В свою очередь, исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала, что риск заражения вирусом остается низким.