ВОЗ принимает меры после вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике

ВОЗ усилила реагирование из-за случаев хантавируса на лайнере в Атлантике ВОЗ принимает меры после вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике

Москва4 мая Вести.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) принимает экстренные меры в связи со случаями хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантическом океане. Об этом сообщил глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге.

Организация взаимодействует с государствами для координации медицинской помощи, эвакуации пассажиров и оценки возможных последствий для общественного здоровья.

Мы действуем в срочном порядке, чтобы поддержать меры реагирования на инцидент с хантавирусом на борту круизного судна в Атлантике после трагической гибели людей написал Клюге в соцсети X

По его словам, ВОЗ также участвует в расследовании произошедшего и сотрудничает со странами по вопросам минимизации рисков.

По меньшей мере три человека погибли от хантавируса на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.

В Роспотребнадзоре сообщали, что держат на контроле сообщения о вспышке заболевания на лайнере.