Москва13 маяВести.Роспотребнадзор находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее странами-членами по ситуации с хантавирусом в мире. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере MAX.
12 мая под председательством Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой состоялось 42 заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств – членов Евразийского экономического союза.
Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации с хантавирусной инфекцией. Роспотребнадзор как национальный координатор по Международным медико-санитарным правилам ... находится в постоянном контакте с ВОЗ и ее странами-членами по данному вопросуотмечается в сообщении
О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 3 мая. 12 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об 11 случаях заражения хантавирусом среди пассажиров и членов экипажа судна.
Как писало издание New York Post, "нулевой пациент" – человек в возрасте примерно 70 лет, который до круиза принимал участие в орнитологической экспедиции, где мог быть инфицирован.