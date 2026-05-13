Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ по ситуации с хантавирусной инфекцией

Москва13 мая Вести.Роспотребнадзор находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ее странами-членами по ситуации с хантавирусом в мире. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере MAX.

12 мая под председательством Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой состоялось 42 заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств – членов Евразийского экономического союза.

Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации с хантавирусной инфекцией. Роспотребнадзор как национальный координатор по Международным медико-санитарным правилам ... находится в постоянном контакте с ВОЗ и ее странами-членами по данному вопросу отмечается в сообщении

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 3 мая. 12 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об 11 случаях заражения хантавирусом среди пассажиров и членов экипажа судна.

Как писало издание New York Post, "нулевой пациент" – человек в возрасте примерно 70 лет, который до круиза принимал участие в орнитологической экспедиции, где мог быть инфицирован.