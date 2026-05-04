Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией с хантавирусом на лайнере в Атлантике

Роспотребнадзор следит за ситуацией с хантавирусом на лайнере в Атлантике Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией с хантавирусом на лайнере в Атлантике

Москва4 мая Вести.Сообщения о хантавирусе на круизном лайнере в Атлантическом океане находятся на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.

Кроме того, направлен запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует лайнер.

Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с регистрацией хантавируса на борту круизного судна MV Hondius, находящегося в Атлантическом океане говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что в России есть тест-системы на хантавирус. При этом вакцины от него не существует.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли от хантавируса на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.

Позднее симптомы заболевания выявили еще у трех пассажиров лайнера.