Москва4 маяВести.Сообщения о хантавирусе на круизном лайнере в Атлантическом океане находятся на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.
Кроме того, направлен запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует лайнер.
Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с регистрацией хантавируса на борту круизного судна MV Hondius, находящегося в Атлантическом океанеговорится в сообщении
В ведомстве добавили, что в России есть тест-системы на хантавирус. При этом вакцины от него не существует.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли от хантавируса на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.
Позднее симптомы заболевания выявили еще у трех пассажиров лайнера.