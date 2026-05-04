На борту лайнера MV Hondius, где могла быть вспышка хантавируса, есть россиянин Среди членов экипажа лайнера MV Hondius оказался россиянин

Москва4 мая Вести.Среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, на котором, предположительно, произошла вспышка хантавируса, оказался один россиянин. Об этом сообщила владеющая судном компания Oceanvide Expeditions на официальном сайте.

Компания опубликовала таблицу, в которой указала гражданство 88 пассажиров и 61 члена экипажа MV Hondius. Из нее следует, что единственный россиянин на борту - член экипажа.

Также компания раскрыла подробности медицинской ситуации на борту.

С начала апреля на MV Hondius умерли двое пассажиров - это произошло 11 апреля и 2 мая. Еще один пассажир 27 апреля серьезно заболел и был эвакуирован на лечение в Йоханнесбург. Среди членов экипажа заболели два человека, оба нуждаются в срочной медицинской помощи.

Отдельно уточняется, что супруга пассажира, скончавшегося 11 апреля, отправилась в Нидерланды с его телом, а 27 апреля умерла. Связана ли ее кончина с медицинской ситуацией на MV Hondius, пока неясно.

Подтвержденное заражение хантавирусом зафиксировано лишь у пассажира, направленного на лечение в ЮАР.

Сейчас судно находится у берегов Кабо-Верде и ждет разрешения местных властей для высадки пассажиров, их медицинского обследования и эвакуации заболевших.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что держит на контроле ситуацию с сообщениями о хантавирусе на MV Hondius, и подчеркнул, что в России существуют тест-системы на хантавирус.