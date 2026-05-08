У двух британцев - пассажиров круизного лайнера MV Hondius нашли хантавирус UKHSA: двое граждан Великобритании с лайнера MV Hondius заразились хантавирусом

Москва8 мая Вести.Двое граждан Великобритании, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, заразились хантавирусом. Об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

По данным ведомства, пока ни у одного из британских граждан на борту не наблюдается симптомов, но за ними ведется тщательное наблюдение.

Правительство Великобритании продолжает сотрудничать с международными организациями в подготовке к прибытию британских граждан в Великобританию с круизного судна MV Hondius, где ВОЗ подтвердила вспышку хантавируса. У двух британских граждан подтвержден хантавирус. У еще одного гражданина Великобритании на архипелаге Тристан-да-Кунья имеется подозрение на хантавирус говорится в сообщении

Как сообщает телеканал Sky News, одним из заразившихся является 69-летний мужчина, 27 апреля он был доставлен в ЮАР. Он проходит лечение в частном медицинском центре в пригороде Йоханнесбурга. Вторым заразившимся стал 56-летний мужчина, его эвакуировали с судна 6 апреля и доставили в Нидерланды для дальнейшего лечения.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд сообщила о значительном количестве летальных исходов от хантавируса во время предыдущих эпидемий.