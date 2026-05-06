Москва6 маяВести.В Швейцарии зафиксирован случай заражения хантавирусом. Об этом сообщил кабмин.
Уточняется, что заболевший - мужчина, который вернулся в страну после пребывания на круизном судне MV Hondius в Атлантике, где ранее была отмечена вспышка инфекции.
В настоящее время в университетской больнице Цюриха проходит лечение человек с хантавирусной инфекциейговорится в сообщении правительства
Ранее сообщалось, что на MV Hondius подтверждены семь случаев заражения хантавирусом. Трое инфицированных скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР. Для еще двоих пациентов также будет организована медицинская эвакуация.
Судно после стоянки в столице Кабо-Верде продолжит путь к Канарским островам. Ожидается, что лайнер прибудет в пункт назначения к концу этой недели.