В Испании подтвердили, что еще один пассажир MV Hondius заразился хантавирусом В Испании заявили о новом случае заражения хантавирусом

Москва26 мая Вести.Министерство здравоохранения Испании официально подтвердило очередной случай заражения хантавирусом. Заболел один из граждан королевства, помещенный на профилактический карантин в больнице после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.

Подтвержден новый положительный случай хантавируса после проведения ПЦР-теста у одного из людей, находящихся на профилактическом карантине в госпитале Гомес Улья говорится в сообщении ведомства в социальной сети X

Уточняется, что с момента поступления в больницу этот человек был под клиническим наблюдением. После подтверждения диагноза пациент был переведен в специальное отделение изоляции госпиталя Гомес Улья, где он будет находиться под особым медицинским наблюдением.

В Минздраве Испании отметили, что, поскольку случай был выявлен уже внутри действующей системы контроля, он не меняет уровень риска для населения страны в целом и не станет поводом для изменений действующих мер эпидемиологического реагирования.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде​​​. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, а затем 94 человека были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам, куда прибыло 18 мая. Гавань смогла принять судно, так как она официально выполняет функцию карантинного порта.