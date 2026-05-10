Москва10 мая Вести.Минздрав Испании сообщил об отправке в столичный госпиталь первого самолета с 14 испанскими пассажирами лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса.

Отмечается, что среди первой группы эвакуированных ни у кого не были выявлены признаки заболевания.

Самолет вылетает с 14 испанцами, направляющимися в больницу Гомеса Уллы заявила пресс-служба ведомства в соцсети X

Уточняется, что на каждом этапе перевозки пассажиров соблюдались все санитарные нормы и использовались средства индивидуальной защиты.

Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек.

Ранее правительство Испании запретило судам приближаться к лайнеру MV Hondius менее чем на одну морскую милю (1,852 км).