Москва10 маяВести.Минздрав Испании сообщил об отправке в столичный госпиталь первого самолета с 14 испанскими пассажирами лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса.
Отмечается, что среди первой группы эвакуированных ни у кого не были выявлены признаки заболевания.
Самолет вылетает с 14 испанцами, направляющимися в больницу Гомеса Уллызаявила пресс-служба ведомства в соцсети X
Уточняется, что на каждом этапе перевозки пассажиров соблюдались все санитарные нормы и использовались средства индивидуальной защиты.
Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек.
Ранее правительство Испании запретило судам приближаться к лайнеру MV Hondius менее чем на одну морскую милю (1,852 км).