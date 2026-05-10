Власти Испании запретили судам приближаться к лайнеру Hondius из-за хантавируса Испания усиливает меры после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius

Москва10 мая Вести.Правительство Испании запретит судам приближаться к лайнеру MV Hondius менее чем на одну морскую милю (1,852 км) после того, как он войдет в морскую зону Канарских островов. Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, его слова передает агентство РИА Новости.

На лайнере MV Hondius ранее была выявлена вспышка хантавируса, который передается человеку при контакте с грызунами.

Согласован запрет любой навигации менее чем в одной морской миле от судна Hondius после его входа в морскую зону Канарских островов заявил министр

Он сообщил, что механизм приема судна и репатриации пассажиров полностью готов вне зависимости от времени прибытия. На острове Тенерифе развернут командный пункт для управления операцией, а разработанный план исключает контакт пассажиров с населением Канарских островов.

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что хантавирус не похож на COVID-19. Кроме того, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов рассказал, что хантавирус не обладает свойствами для быстрой передачи.