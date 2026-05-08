Профессор рассказал, что у хантавируса нет свойств для быстрого распространения Профессор Чуланов: для хантавируса не характерно быстрое распространение

Москва8 мая Вести.В России не ожидают массового распространения хантавируса, так как он не обладает свойствами для быстрой передачи. Об этом главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Он отметил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости тоже сообщает об очень низком риске распространения хантавируса в Европе.

Поэтому мы в Российской Федерации, конечно, тоже не ожидаем его массового распространения, безусловно, потому что он не обладает теми свойствами вируса, которые характерны для быстрого распространения объяснил Чуланов

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что циркулирующий на территории РФ и соседних государств хантавирус, способный вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, не передается от человека к человеку. Ситуация с распространением инфекции держится на контроле, подчеркнули в ведомстве.