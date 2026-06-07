Москва7 июн Вести.Более десяти видов хантавируса никак себя не проявляют при попадании в организм, госпитализация такому заразившемуся не требуется, сообщил ТАСС со ссылкой на вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Вы знаете, есть несколько видов этого вируса. Это, можно сказать, виды вируса, которые именно вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Всего у хантавируса порядка 50 разных видов. Большинство хантавирусов, если попадают в организм человека, ничего не вызывают отметил он

Вирусолог также уточнил, что всего несколько видов хантавируса, такие как Белград-Доброва, Сеул и Сим-Номбре, вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и кардиопульмональный синдром с высокой летальностью.