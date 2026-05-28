Инфекционист Красноруцкая дала рекомендации, как уберечься от хантавируса Инфекционист Красноруцкая посоветовала при уборке дачи после зимы надевать маску

Москва28 мая Вести.Переносчиками хантавируса, о котором стало широко известно после появления информации о заражениях и нескольких летальных исходах на круизном лайнере MV Hondius, являются грызуны, для России это мышь-полевка. Поэтому подхватить его могут люди, имеющие контакт с выделениями зараженного животного, пояснила ИС "Вести" заведующая кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Ольга Красноруцкая.

Она подчеркнула, что лучший способ обезопасить себя – это профилактика.

Если люди на дачах у себя убирают после зимы или имеют контакт по своей работе с грызунами, которые могут пробегать в этих помещениях, то лучше при уборке помещений использовать маску посоветовала инфекционист

Она отметила, что на сегодняшний день известно более 30 хантавирусов, которые различаются между собой. На круизном лайнере был выделен южноамериканский штамм хантавируса Анденс. В России, как и в Европе, он не встречается.

По словам специалиста, для РФ характерны семь основных типов хантавирусов, из которых четыре патогенных. И ведущим из них является геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Именно с ним медики преимущественно имеют дело в своей клинической практике.

Клинические рекомендации по данному вирусу существуют с 2016 года.

У нас есть четкий инструмент в рамках борьбы с этой болезнью подчеркнула Красноруцкая

Заразившемуся человеку она посоветовала своевременно обращаться к врачу и не бояться, если состояние тяжелое, лечь в инфекционный стационар для получения квалицированной медицинской помощи.