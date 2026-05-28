Инфекционист Красноруцкая: пандемия хантавируса человечеству не грозит Пандемии хантавируса ожидать не стоит, успокоила инфекционист Красноруцкая

Москва28 мая Вести.Пандемия хантавируса, о котором многие россияне узнали лишь недавно, после появления информации о заражениях на круизном лайнере MV Hondius, маловероятна, заявила ИС "Вести" заведующая кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Ольга Красноруцкая.

Выход в пандемические… ситуации – это исключение для данного вируса сказала она

Специалист разъяснила, что группа данных вирусов медикам известна давно. Хантавирус был впервые идентифицирован корейским ученым Хон Ван Ли в 1978 году.

Это природная очаговая инфекция, переносчиком которой являются грызуны. Для южноамериканского штамма Анденс, выявленного на круизном лайнере, это хомяки, для России – мыши-полевки, отметила Красноруцкая.