Вирусолог Литвинов: хантавирус не передается от человека к человеку

Вирусолог рассказал, почему хантавирус не сопоставим по угрозе с ковидом Вирусолог Литвинов: хантавирус не передается от человека к человеку

Москва11 мая Вести.В отличие от ковида, для хантавируса не характерна передача от человека к человеку, инфекция "привязана" к животному-носителю, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

При ковиде наблюдается высокая скорость передачи вируса при минимальном контакте, особенно у некоторых штаммов. Для хантавируса это не характерно. Это природно-очаговая инфекция, она привязана к своим животным. Переносчики - мыши и крысы - болеют бессимптомно отметил врач

Он также уточнил, что люди, как правило, легко переносят заболевание.

Вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, была зафиксирована на борту MV Hondius, выполнявшем рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде в начале мая. Выявлено восемь случаев заболевания, в том числе три летальных исхода.

Ранее сообщалось, что россиянин, входящий в экипаж круизного лайнера MV Hondius, останется на судне до его прибытия в Нидерланды для дезинфекции.